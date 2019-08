Karatekas leave for intl c’ship

SHILLONG: Thirty two Karatekas of the Association led by Sensei Arjun Sewa, Sensei Linza Fenny Syiem & Sensei Mingson Rymbai will participate in All India Independence Cup International Karate Championship 2019 to be held in Talkotara Indoor Stadium, New Delhi from August 9-11 2019. The names of the Karatekas are: Banteinam Pdahsiej, Teresa Basumatary, Angel Basumatary, Rodrick Syiem, Pratima Thapa, Bashanlang Pohlong, Roger V Kharbamon, Dorothy Marbaniang, Anisha Wahlang, Betcynia Mawlein, Felicia Nongdhar, Cedric Cliff Wahlang, Wandahunshisha Mawblei, Saphibanri Kharlyngdoh, Edahunsha Challam, Bhawanchwadame L. Mawphlang, Naribasuk Bareh, Eva Gracia Mary Kharumnuid, Cheltis Shylla, Iohbor Mylliempdah, Jeremaiah Chanmeki Myrthong, Emika Deimaia Myrthong, Daiarisa Nongrum, Tingnam B Mukhim, Carenia Rapthap, Jasper D Pdang, Rebeka Nongspung, Davyson Kharkongor, Freddy B Syiem and Daiaihunlin Pde.