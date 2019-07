State Level Kickboxing c’ship

SHILLONG: XXII Meghalaya State Level Kick Boxing championship held from July 19- 20 at Mini Indoor Sports Hall, Lumparing. The names of winners are, Gold Medalist: Mewan Pynshngain Nongrum Senior Men 65Kg LC, Ribhalin Marbaniang 45 Sub junior Girls PF, Phibarisha Diengdoh 24kg Sub junior Girl PF, Lairika Kurkalang 28Kg Sub junior Girls PF,Banri Nongbet 20Kg Sub junior Girl PF, Naphisha Nongphlang 32 kg Sub junior Girls PF. Silver Medal: Bajanai Mary Umdor 48 Kg junior Girl LC, Ibalakordor Umdor 56 Kg Sub Juior PF, Larisha Nongphlang 28 Kg Sub Junior Girls PF, Andreas Lyngdoh 24Kg Sub Juior boys PF. Bronze Medal: Batiplang Marbaniang 38 Kg Sub junior Boys PF. Best Fighter: Mewanpynshngain Nongrum.