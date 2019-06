Karatekas to play in natl c’ship

SHILLONG: Twenty five Karatekas of the Meghalaya Karate Do Association led by Sensei Donboklang Lyngdoh, Sensei Arjun Sewa and Sensei Linza Fenny Syiem will participate in KAI Sub Junior and Senior National Karate Championship to be held at Talkotara Indoor Stadium, New Delhi from June 10 – 13, 2019. The names of the Karatekas are: Damanlambha Rymbai (Boys 8 Yrs Ind Kata), Badondor Ryntathiang (Boys 10 Yrs Ind Kata), Badondor Ryntathiang (Boys 10 Yrs -25 Kg Ind Kumite), Daniel Dabiangbha Warjri (Boys 10 Yrs +35 Kg Ind Kumite), Aventinus George Mylliem (Boys 11 Yrs Ind Kata), Ferdinand S. Rani (Boys 11 Years -30 Kg Ind Kumite), Gregorwilson Makdoh (Boys 11 Years -35 Kg Ind Kumite), Lakhon Lanong (Boys 12 Yrs Ind Kata), Ram Lanong (Boys 12 Years -35 Kg Ind Kumite), Lakhon Lanong (Boys 12 Years -40 Kg Ind Kumite), Monosij Ray (Boys 13 Yrs Ind Kata), Gideon Tympuin (Boys 13 Years -40 Kg Ind Kumite), Zimeon Sun (Boys 13 Years +45 Kg Ind Kumite), Emika Deimaia Myrthong (Girls 9 Yrs Ind Kata), Emika Deimaia Myrthong (Girls 10 Yrs -25 Kg Ind Kumite), Dayalangki Challam (Girls 10 Yrs -30 Kg Ind Kumite), Daphilahun Mary Wahlang (Girls 11 Yrs -35 Kg Ind Kumite), Loreenia Mawlong (Girls 11 Yrs +35 Kg Ind Kumite), Stephenie Sun (Girls 12 Yrs -40 Kg Ind Kumite), Phidawansanilee Wahlang (Girls 13 Yrs -40 Kg Ind Kumite), Sweety Ranee (Girls 13 Yrs -45 Kg Ind Kumite), Glikerius Buhphang (Men -55kg Ind Kumite), Wanphrang Jyrwa (Men -60kg Ind Kumite), Rodrick Syiem (Men Ind Kata), Felicia Nongdhar (Women -50 Kg Ind Kumite), Ankita Koch (Women -61 Kg Ind Kumite), Medina Basumatary (Women -68 Kg Ind Kumite), Bandana Wahlang (Women +68 Kg Ind Kumite).